《热点透视》市场对意大利形势太过乐观

那么该如何解决这个僵局呢？上周我到Cernobbio出席Ambrosetti论坛时，与会人士认为有三大可能的结局：大联合政府、少数派政府、重新选举--看起来都不像是能建立一个稳定政府的药方。

根本问题在于，意大利的选民分为三派--博萨尼的中左联盟，贝鲁斯柯尼的中右翼政党PDL以及格利罗的五星运动，本次得票率都接近30%。但格利罗已拒绝和任何党派合作，博萨尼也不想和贝鲁斯柯尼合组政府。

乐观主义者说，如果博萨尼和贝鲁斯柯尼愿意让路给新领导人的话，也许组成大联合政府是有可能的。这样一来，明显可选择的人选就是在民主党初选中输给博萨尼的佛罗伦斯市长Matteo Renzi。根据SWG上周进行的民调，28%的受访者支持他出任总理，而支持博萨尼的仅有14%，贝鲁斯柯尼和格利罗的支持率分别是13%和10%。

但问题是，Matteo Renzi不论是在议会还是在民主党党内都缺乏奥援。更何况，大联合政府很容易就会因歧见而瓦解。结果不光是白浪费时间，还会让格利罗趁势坐大，在下次选举到来时成为最大势力。

有些观察家认为其实那样的结果也不算太坏。毕竟，谐星出身的格利罗想要让政治彻底改头换面。可惜的是“格利罗经济学”颇让人担心。他鼓吹一周仅工作20个小时，并重组意大利债务，他还主张意大利应该退出欧元区。

如果无望组建一个稳定的政府，那么重新选举能否打开僵局？恐怕也不尽然，只怕又是制造出另一个僵局而已，除非民主党在新选举中推出Matteo Renzi来担任候选人。但即使真是如此，也可能白忙一场。Matteo Renzi虽然诉诸于中间立场，但民主党的左翼支持者可能会转而投向更激进的党派。

另外一线希望是成立由博萨尼领导的少数派政府，至少可争取一些时间撑到议会内部情势足以筹组一个大联合政府。不过博萨尼得面对推动少数派政府建立和运作的难处。而即使博萨尼挺过去这关，这个政府也有可能一事无成地瓦解。

乐观人士期待下此选举之前，能先对投票机制做出改变，但这不太可能实现。虽然博萨尼、贝鲁斯柯尼、格利罗都有改变选举机制的共识，但是对新机制的内容各有想法。