《Home专栏》利润率对中国钢企来讲不是小问题

宝钢股份 刚刚连续第四个月上调了热轧钢和冷轧钢的价格。该公司是中国市值最大的上市钢铁制造商，且亦是价格趋势的引领者。

而最终的结果，就是倾向生产板型钢材的中国大型钢企，与倾向生产长型钢材的众多小型钢企的境况背道而驰。

据麦格理银行称，前者正在提高产出，而后者则减产。此外，麦格理认为，“小型钢企的盈利能力继续恶化，因建筑用钢铁的价格几乎未见有变化，尽管原材料成本压力上升。”

因此，在铁矿石价格持稳的表面背后，隐藏着紧张的情势。

短期前景取决于未来几周这些各异的中国钢铁厂商会有如何表现。

**典型特征**

相当微薄的利润率是中国钢铁业的典型特征，而当利润条件变得过于恶劣时，又有可能反过来影响到铁矿石价格，就好像去年8月时的那样。

中国当局把这种利润率极低的原因归咎于铁矿石生产商，尤其是三大矿商淡水河谷 、力拓 和必和必拓 ，这三家矿商仍主导者海运铁矿石市场。

“三大矿山和部分贸易商为了弥补之前的亏损，存在延迟发货、控制发货量和惜售现象，在市场上造成了铁矿石暂时性供给短缺的假象，”中国国家发改委上周在网站上称。

这纯粹是呼应中钢协的说法。几年来，中钢协几乎不放过任何机会来指责供应商造成了铁矿石价格的高企。

而对中国当局来说，一个更残酷的事实是，在决定铁矿石价格的过程中，需求和供给同等重要，而结构性的产能过剩是导致钢企利润率低落的单一最大原因。

在这一点上，中国钢铁业并不孤独。欧洲存在许多“僵尸”钢企，这些钢企的产量仍超出市场能够消化，且亦面临着较低的利润率。

但中国累积的过剩钢铁产能十分巨大，而且越来越成为问题，因为未来一段时期中国钢铁消费增长步伐料面临结构性放缓。

北京当局对此心知肚明，所以作出一系列新的承诺，要淘汰钢铁业过时和污染严重的企业，并强迫进行行业整合。

不过这是否能比以往举措更为有效，仍有待观察。

山东石横特钢有限公司董事长张武宗就认为效果不大。对中国钢铁行业自上而下的改革为什么不会取得成功，他提出了强有力的看法。

但在此之前，中国庞大的钢铁行业仍将面对利润被压缩的问题。