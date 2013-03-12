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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 12:34 BJT

国际油市：布兰特原油持稳于110美元，股市走坚抵消美国原油库存疑虑

“由于没有重大基本面因素指引，因此油价追随股市走势，”Newedge大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示，“对美国石油库存增加的担忧是负面因素，但油市受道指上升支撑。”

Hasegawa称，缺乏引人注目的因素影响油价，将使布兰特原油在未来24个小时内交投于109-111.50美元的窄幅区间内，而美国原油将徘徊于91-93美元区间内。

据路透技术分析显示，布兰特原油在109.14-111.33美元区间呈现中性；美国原油的看涨目标位仍位于92.68美元，因为从3月4日低点89.33美元展开的反弹之势尚未完成。

中国2月表观石油需求同比升4.9%，至约1,014万桶/日，因尽管假期期间内需不高但炼厂仍增加原油加工量。

路透根据官方初步数据得出的估算值显示,中国1月表观石油需求同比升8.6%至1,043万桶/日，为纪录第三高，因油企在2月农历新年假期到来前补充库存。

路透访问的六位分析师预测，截至3月8日当周，美国原油库存料增加240万桶。六名分析师均预计原油库存将增加。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 兰秀娟/王翔琼; 审校 蔡美珍/李春喜)
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