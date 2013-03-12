国际油市：布兰特原油持稳于110美元，股市走坚抵消美国原油库存疑虑

《全球汇市》美元走强，市场在特朗普讲话后‘超卖’
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
“由于没有重大基本面因素指引，因此油价追随股市走势，”Newedge大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示，“对美国石油库存增加的担忧是负面因素，但油市受道指上升支撑。”
Hasegawa称，缺乏引人注目的因素影响油价，将使布兰特原油在未来24个小时内交投于109-111.50美元的窄幅区间内，而美国原油将徘徊于91-93美元区间内。
据路透技术分析显示，布兰特原油在109.14-111.33美元区间呈现中性；美国原油的看涨目标位仍位于92.68美元，因为从3月4日低点89.33美元展开的反弹之势尚未完成。
中国2月表观石油需求同比升4.9%，至约1,014万桶/日，因尽管假期期间内需不高但炼厂仍增加原油加工量。
路透根据官方初步数据得出的估算值显示,中国1月表观石油需求同比升8.6%至1,043万桶/日，为纪录第三高，因油企在2月农历新年假期到来前补充库存。
路透访问的六位分析师预测，截至3月8日当周，美国原油库存料增加240万桶。六名分析师均预计原油库存将增加。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 兰秀娟/王翔琼; 审校 蔡美珍/李春喜)
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
* 地缘政治紧张局势持续，投资者感到不安 * 特朗普称美元太强，美联储应维持低利率 路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元 反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖 累美元下跌。 黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和 中东紧张局势的担忧，令股市承压。 1826 GMT，现货金 上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早 曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。 美国6月期金 收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。 “如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并 且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ omics在报告中说。 周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。 美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。 投资者坐立不安，因担心朝
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。