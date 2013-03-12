中国汇市：人民币即期早盘清淡中走高，客盘结汇力量偏强

* 人民币即期早盘走高

* 中间价走高，交易清淡

* 客盘结汇力量相对偏强

* 市场观望中国经济下一步走向

路透北京3月12日 - 人民币兑美元即期 周二早盘走高。因隔夜美元指数回落，带动人民币中间价走高；2月喜忧参半的宏观数据带给市场的谨慎观望心理仍在，虽客盘结汇力量稍稍偏强，支撑人民币，但市场交投仍很清淡。

继中国公布2月出口强劲而进口萎缩之后，周六数据显示投资和消费亦一喜一忧，CPI因春节因素攀升而PPI低迷依旧。交易人士表示，数据给即期市场的影响最主要是一种心理影响，从客盘看，结汇偏重的状态未改，市场非常关注中国经济下一步走向。

“市场基本稳定，比较清淡。。。已经停在6.2160左右半天了，也没什么交易没怎么动。”上海一大型银行交易员称。

北京时间12:42,人民币兑美元即期报6.2165元,上日收报6.2181元.今日人民币兑美元中间价 为6.2746元,上日中间价为6.2769元.

上述交易员称，目前看，汇率还是比较均衡，客盘的结汇力量虽相对偏重一些，但在人民币涨停线下方40-50个点左右亦总有美元买家出现。

交易员并称，最近中间价的走势和美元走势比较吻合，但幅度稍有差异，可见中间价的走向仍在考量东亚货币贬值的状况。

中国经济回升仍显脆弱，令中性货币政策的调整空间不大。考虑到下半年通胀压力以及房价上涨风险，央行料将益发谨慎，政策工具选择料以数量型为主，而不会急于收紧。而财政政策则有放松空间，从而为“扩内需、调结构”出力。

东京汇市日圆兑美元周二创三年半新低，兑澳元跌至四年半低位，投资者对关于日本央行可能提早推出大举刺激举措的媒体报导作出反应。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3048/91，上日尾盘为6.3080。

北京时间12:45，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2049/81元，上一交易日尾盘报6.2019元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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