分析：查韦斯去世，拉美意识形态斗争或缓解

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯3月11日 - 大约15年前，拉丁美洲一批左翼领导人上台，挑战美国“帝国主义”。查韦斯的去世或许会让这种笼罩拉美的意识形态斗争缓解。

查韦斯的支持者称，他的亢奋能量是无法替代的。

以巴西为首的更为实用主义的左翼模式正在上升，这种模式欢迎民间投资和自由市场，并通过额外的社会福利支出对抗贫困。

两种路径在一个广泛的中心附近汇聚。

巴西一直将自己视为南美的“天然领袖”，在后查韦斯时代将获益最大。尽管查韦斯与巴西领导人的关系不错，但他的好斗风格则时常抢了他们的风头。

“查韦斯去世改变了一些事。他在拉美左翼阵营中占有重要地位，现在这一阵营将进行政治重组，”一名巴西外交官匿名对路透表示。

“查韦斯去世或最终导致拉美激进主义的结束，”另外一名巴西外交官说道。

查韦斯去世后，巴西总统罗塞夫曾表示，她“并不总是同意”查韦斯的观点。官员们称，这是在国际社会和商业领袖眼中划清巴西与委内瑞拉界限的努力之一。

“变革可能将要发生，从委内瑞拉逐渐丧失地区地位开始，直到巴西获益，”经济学人信息部（Economist Intelligence Unit）的Irene Mia认为。

美国将成为查韦斯去世的次要受益国。

查韦斯掌权的14年里，一直给美国找麻烦。他公开炮轰“美帝国主义”、驱逐美国外交官、接管民间企业、搅动石油市场并与其他反美领导人建立同盟关系，这些人包括伊朗总统艾哈迈迪内贾德和叙利亚总统阿萨德。

即使委内瑞拉人选举查韦斯指定的接班人马杜罗（Nicolas Maduro）继任，他也继续挑战美国对拉美的影响力，查韦斯明显是反美情绪的领导者。

“查韦斯从拉美政治舞台的离去，可能引领与美国加强外交和改善关系的新阶段，”欧亚集团（Eurasia Group）的Heather Berkman写道。

她认为，随着查韦斯激进声音的远去，巴西总统罗塞夫和墨西哥总统涅托在地区问题上的影响力将加大。

过去10年，美国对该地区的影响力下降。但是美国外交官认为这是好事：现在美国介入的必要性降低，因为该地区比以前更为稳定。(完)