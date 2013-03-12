朝鲜谴责联合国调查其人权记录的计划

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦3月11日 - 针对联合国威胁将调查朝鲜(北韩)涉嫌侵犯人权一事，朝鲜周一发出谴责，称联合国的报告是“敌对势力、叛逃者和其他暴民杜撰的虚假材料。”

联合国人权委员会(U.N. Human Rights Council)很可能将支持日本和欧盟提出的在本月晚些时候成立“质询委员会”的要求，这意味着朝鲜将面临更严密的审查。

朝鲜驻联合国日内瓦办事处代表宋世平(So Se Pyong)对委员会表示：“打着人权保护的幌子，中伤朝鲜的高贵形象，制造国际施压的氛围，这都不过是旨在破坏我们社会主义制度的政治阴谋的工具。”

此前，独立专家、联合国朝鲜人权状况特别报告员达鲁斯曼(Marzuki Darusman)认定，朝鲜侵犯人权活动包括绑架外国人、酷刑以及拘禁高达20万囚犯的“古拉格”系统。

联合国人权委员会专员纳瓦·皮莱(Navi Pillay)对路透表示，需要对朝鲜的人权状况进行更深入的调查，她对国际社会把更多注意力放在朝鲜核计划，而相对忽视了该国日益恶化的人权状况感到担忧。皮莱称朝鲜的人权状况“是全球最糟糕的。”

“我认为全世界都不应该袖手旁观，坐视不理，朝鲜的人权状况没有任何改善。”

朝鲜则坚称对其的指控不实。

宋世平称，“我们再次明确表示，我们的国家并不存在该报告中提到的侵犯人权的行为。”(完)