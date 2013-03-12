朝鲜谴责联合国调查其人权记录的计划

《全球汇市》美元走强，市场在特朗普讲话后‘超卖’
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦3月11日 - 针对联合国威胁将调查朝鲜(北韩)涉嫌侵犯人权一事，朝鲜周一发出谴责，称联合国的报告是“敌对势力、叛逃者和其他暴民杜撰的虚假材料。”
联合国人权委员会(U.N. Human Rights Council)很可能将支持日本和欧盟提出的在本月晚些时候成立“质询委员会”的要求，这意味着朝鲜将面临更严密的审查。
朝鲜驻联合国日内瓦办事处代表宋世平(So Se Pyong)对委员会表示：“打着人权保护的幌子，中伤朝鲜的高贵形象，制造国际施压的氛围，这都不过是旨在破坏我们社会主义制度的政治阴谋的工具。”
此前，独立专家、联合国朝鲜人权状况特别报告员达鲁斯曼(Marzuki Darusman)认定，朝鲜侵犯人权活动包括绑架外国人、酷刑以及拘禁高达20万囚犯的“古拉格”系统。
联合国人权委员会专员纳瓦·皮莱(Navi Pillay)对路透表示，需要对朝鲜的人权状况进行更深入的调查，她对国际社会把更多注意力放在朝鲜核计划，而相对忽视了该国日益恶化的人权状况感到担忧。皮莱称朝鲜的人权状况“是全球最糟糕的。”
“我认为全世界都不应该袖手旁观，坐视不理，朝鲜的人权状况没有任何改善。”
朝鲜则坚称对其的指控不实。
宋世平称，“我们再次明确表示，我们的国家并不存在该报告中提到的侵犯人权的行为。”(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
* 地缘政治紧张局势持续，投资者感到不安 * 特朗普称美元太强，美联储应维持低利率 路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元 反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖 累美元下跌。 黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和 中东紧张局势的担忧，令股市承压。 1826 GMT，现货金 上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早 曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。 美国6月期金 收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。 “如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并 且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ omics在报告中说。 周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。 美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。 投资者坐立不安，因担心朝
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。