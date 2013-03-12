朝鲜半岛局势紧张 但开城工业园照常运营

(本文由路透中文网编译提供)

路透韩国坡州3月11日 - 尽管朝鲜(北韩)撕毁朝韩停战协议，切断与韩国的人道主义热线电话，但韩国在朝鲜境内经营的开城（Kaesong）工业园却在照常全面运营。

开城工业园共有123家韩国企业，主要生产服装、鞋类、家庭用品等产品，园区有逾5万的朝方工人，去年对韩国的出口额超过10亿美元。

不论是朝鲜发射卫星并进行核试验，还是联合国加强对朝鲜的制裁，开城工业园似乎都不会受到影响。

“朝方工人开玩笑说，韩国不是我们的对手，现在我们要打美国，”前来工业园买鞋的47岁的韩国人Park Heung-jin说。

开城工业园是韩国与朝鲜接触、对该国实施“阳光政策”的唯一幸存产物。

“开城（工业园）被视为最后的选择。该园区若被关闭，将会切断朝韩的一切联系，”韩国统一部发言人朴秀真（Park Soo-jin）说。

只有韩国工人和前往该工业园买东西的人可获准过境，周一获准过境的共有842人。也有罕见的车队在朝韩军方的严密监视下获准来往运输货物。(完)