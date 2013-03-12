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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 13:05 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆走势关注100日圆大关

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* 澳元/日圆自2月27日低点以来的大幅上涨行情延续

* 所有目光都关注100日圆大关

* 随着多头退出，该水准下方可能出现获利了结

* 97.40为结构性支撑位--在此有较强反弹的空间(完)

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(编译 郑茵 审校 丁琦)
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