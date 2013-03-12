版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 14:11 BJT

路透基点：南京为青奥村项目寻求134亿元人民币12年期贷款--RLPC

路透香港3月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，南京正为青年奥林匹克村项目寻求一笔约134亿元人民币(21.5亿美元)的12年期贷款。南京将于2014年承办世界第二届青年奥林匹克运动会。

消息称，国家开发银行江苏分行为牵头行。

条款已经最后敲定。

款项将通过南京市国有资产投资管理控股(集团)有限公司筹措。

中国农业银行江苏分行曾于去年12月牵头青年奥林匹克村内另一项目35亿元人民币五年期定期贷款。这笔贷款由南京奥体建设开发有限责任公司筹措，利率为人民银行指标利率的110%。

农行将负责本次贷款中的17.5亿元人民币，中国邮政储蓄银行、华夏银行和上海浦东发展银行都以一般参贷行头衔加入，分别负责11.5亿元人民币、3亿元人民币和3亿元人民币。

是次贷款宽限期两年，随后将以半年一次分期进行偿还。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐