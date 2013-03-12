澳新汇市：澳元兑日圆上涨至四年半新高，兑英镑创28年高点

《全球汇市》美元走强，市场在特朗普讲话后‘超卖’
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
澳元兑日圆过去两星期就升逾7%，最新报99.25。下道目标为100.00的心理关卡。
图形显示下一重要阻力在104.5，为2008年高点。
道明证券的Beacher警告称，若是日本央行未能很快提出积极刺激举措，市场可能会非常失望。她说市场为日央行今年就开始购买距到期日期限更长的公债调整仓位。
新西兰元/日圆 徘徊在79.60附近，接近上周五所及四年半高位79.91。
澳元/英镑 上涨，英镑一度触及1.4451澳元的1985年初以来最低点。英国可能在四年来第三度陷入衰退，让英国央行有印更多钞票支撑经济的理由，这让英镑承受巨大压力。
英镑最新报1.4580澳元；英镑兑新西兰元 则报1.8046新西兰元，距上月所及自由浮动以来的纪录低点1.7953新西兰元不远。
澳元/美元 持稳在1.0280美元，即便民间调查显示澳洲企业信心和活动2月双双下滑，因澳元汇率偏高。
新西兰元/美元 自稍早的0.8280下跌至0.8250。短线支撑为周一的日内低位0.8210，阻力在0.8300。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 李婷仪/张若琪/程琳)
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
* 地缘政治紧张局势持续，投资者感到不安 * 特朗普称美元太强，美联储应维持低利率 路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元 反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖 累美元下跌。 黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和 中东紧张局势的担忧，令股市承压。 1826 GMT，现货金 上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早 曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。 美国6月期金 收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。 “如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并 且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ omics在报告中说。 周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。 美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。 投资者坐立不安，因担心朝
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。