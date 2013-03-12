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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 13:48 BJT

澳新汇市：澳元兑日圆上涨至四年半新高，兑英镑创28年高点

澳元兑日圆过去两星期就升逾7%，最新报99.25。下道目标为100.00的心理关卡。

图形显示下一重要阻力在104.5，为2008年高点。

道明证券的Beacher警告称，若是日本央行未能很快提出积极刺激举措，市场可能会非常失望。她说市场为日央行今年就开始购买距到期日期限更长的公债调整仓位。

新西兰元/日圆 徘徊在79.60附近，接近上周五所及四年半高位79.91。

澳元/英镑 上涨，英镑一度触及1.4451澳元的1985年初以来最低点。英国可能在四年来第三度陷入衰退，让英国央行有印更多钞票支撑经济的理由，这让英镑承受巨大压力。

英镑最新报1.4580澳元；英镑兑新西兰元 则报1.8046新西兰元，距上月所及自由浮动以来的纪录低点1.7953新西兰元不远。

澳元/美元 持稳在1.0280美元，即便民间调查显示澳洲企业信心和活动2月双双下滑，因澳元汇率偏高。

新西兰元/美元 自稍早的0.8280下跌至0.8250。短线支撑为周一的日内低位0.8210，阻力在0.8300。(完)

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