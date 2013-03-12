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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 13:38 BJT

澳洲股市：收低0.6%，矿企股受金属价格疲弱拖累

路透悉尼3月12日 - 澳洲股市周二下跌0.6%，金属价格疲弱拖累大型矿企，且数据显示澳洲2月企业信心及活动下滑。

澳洲国民银行所做的月度调查显示，澳洲2月企业信心与企业活动双双小幅下滑，因澳元汇率偏高令生产和获利承压。物价压力偏低，预示澳洲央行必要时仍有进一步降息的空间。

根据初步数据，指标S&P/ASX 200指数 下跌29点至5,117.9点。上日收高0.5%。

蓝筹矿业股力拓 股价下跌1.9%，必和必拓 下跌0.4%。(完)
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