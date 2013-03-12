离岸人民币：台湾央行正检讨放宽人民币清算贸易证明文件相关规定--消息

路透台北3月12日 - 三位消息人士周二表示，台湾央行正在检讨放宽企业的人民币清算贸易证明文件相关规定，不再以具物权证明性质的〞提单正本〞做为唯一真实交易凭证，以促进厂商以人民币作为跨境贸易结算货币的意愿。

不过消息人士指出，对放宽企业应以何种文件或方式做为对大陆跨境贸易的真实凭证，台湾央行内部仍有分歧，但相关规定的修正将不会太久。

目前香港只需银行熟悉客户贸易真实性，甚至连发货单都不须提供--即所谓由银行端根据KYC(Know your customer)来认定，较台湾宽松许多。

市场人士指出，由于台湾央行规定过于严格，使得台湾人民币业务开办一个多月来，企业使用人民币为跨境贸易支付货币的意愿低落，累计至目前为止仅约逾1亿元，超乎外界预料的低。

对此，一位不愿具名的台湾央行官员回应，由于中国央行给予台湾人民币清算行--中国银行 台北分行有限的清算额度，台湾在政策刚开放的时候，倾向严格处理，但开办至今包括金融及企业陆续提出一些意见，台湾央行正检讨相关规定。

〞放宽(证明文件)到什么程度可以和银行再讨论，不能自己关起门来做。〞上述台湾央行官员说。

另一名消息人士则指出，目前央行正研究以其他文件或方式取代提单正本来证明交易的真实性，相关修定不会太久。但是否放宽至与香港一样以KYC为依据，目前没有定论。

目前中国央行给予香港和台湾的清算额度皆为每季200亿元。

市场人士并说，由于厂商以人民币作为跨境贸易支付的零星冷清状况，令台湾想靠着对中国贸易顺差来累积人民币资金池的期望受到打击。

但他们也指出，由于厂商约定付款多提前作业，而台湾开办人民币清算仅有一个多月时间，考虑到厂商约定付款的延迟效果，应观察数个月后再评估厂商使用人民币作跨境贸易支付的意愿如何。

熟悉香港清算历程人士指出，香港开办境外人民币清算业务时，一开始采用较为宽松的贸易清算认定，令额度于短时间内即用毕，香港金管局于是一度将清算单据从严规定，并争取向中国央行提高清算额度，但此后则再度放宽相关规定。