《全球主要央行动态》--3月14日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月7日-3月14日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事杜克表示，美联储可能考虑延长抵押贷款支持证券(MBS)持有时间，以降低市场波动，而不是在某个时候其撤出宽松货币政策时就出售所持MBS。杜克还表示，美国楼市全面复苏势头可能增强，因为经济形势改善释放了受抑的需求。但她警告称，信贷环境紧张可能拖累楼市上行之势。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，美联储放慢月度资产购买速度反而可能帮助美国房屋市场。他过去曾表示，美联储超宽松的货币政策实际上可能会阻碍借贷，因为消费者会继续期待未来借贷成本进一步降低。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，市场在意大利公布选举结果后已经平静下来，牵连到其他欧元区国家的风险已经消除，这暗示欧央行不打算采取行动。欧洲央行在会议上讨论了降息，但决定维持利率不变，指称因经济指标向好，这表明除非经济再次恶化，否则央行准备维持利率在0.75%不变。

欧洲央行下调今明两年欧元区经济预估，但对通胀预估的调整不大。欧洲央行在其月度政策会议后发布新的经济预估，欧洲央行预期2013年国内生产总值(GDP)下跌介于0.9-0.1%，下调了预估区间的高端。也将明年经济增长预估从之前预期的增长0.2-2.2%下调至增长0.0-2.0%。对通胀预估的调整不大，仍预期今明两年通胀将低于央行的约2%目标。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，欧洲央行的纪录低位利率并未传导至欧元区受创严重的地区。“目前市场分割现象严重阻碍了欧洲央行货币政策传导，”冈斯坦西欧表示。

欧洲央行管委会成员魏德曼表示，目前看不到欧元区危机的尽头，但他也指出，未来10年欧元仍将是欧洲的货币。

**英国**

英国央行未推出新的经济刺激计划，而承诺将继续削减赤字的首相卡梅隆则呼吁央行采取行动促进经济增长。然而赞成英国央行进一步购买债券(即量化宽松)的票数不足。最新数据并未明确显示经济将步入衰退，通胀率预计在2016年以前仍高于2%的央行目标水平，央行内部一些人士怀疑购债是否是扶助经济的最佳方式。 英国央行并宣布维持利率在0.5%的纪录低位不变。

英国央行季度调查显示，英国人对未来一年的通胀预期较三个月前上升。英国央行2月通胀看法调查显示，2月公众对未来一年平均通胀率的预期上升至3.6%，这是5月以来的最高水平。11月调查时预估为3.5%。

**日本**

日本央行2月政策会议记录显示，部分央行审议委员表示，如果未来需要祭出额外的货币宽松举措，购买剩余期限更长的日本公债是一个选项。一些委员亦称，可能将资产购买计划下的购债措施与每月定期购买公债的操作结合起来，以简化货币政策。

日本央行总裁提名人选黑田东彦表示，央行应致力于影响市场预期，因进一步降息的“空间有限”。他表示，目前央行购买的资产规模和类型不足以实现2%的通胀目标，若当选央行总裁，将尽一切努力实现该目标。 他还说，央行无需改变2%的通胀目标或设定扣除食品和能源的核心通胀率目标。

日本央行审议委员石田浩二表示，若将货币宽松政策的购债目标瞄准较长期公债，或是取消此前自行设定的央行债券购债上限，需要对现有货币政策框架进行重大调整。 他并表示，如果在实施货币宽松政策的同时，政府和企业努力提高国内经济成长潜力，则2%的通胀率目标是可以实现的。

日本央行副总裁西村清彦说，若长期利率上升一个百分点，央行将蒙受2.3万亿(兆)日圆(246亿美元)的未实现损失。

**韩国**

韩国央行连续第五个月维持利率不变，符合市场预估。该央行在评估海外经济形势以及朝鲜半岛升温的紧张局势。央行发言人称，货币政策委员会维持指标利率在2.75%不变，但未加具体阐述。

韩国央行总裁金仲秀表示，第一季经济较前季的增幅，可望高于去年第四季经季节调整的成长0.4%。他并称，当前的货币政策立场仍然宽松。

**澳新**

新西兰央行维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，称预计将在今年剩余时间保持利率不变。

新西兰央行总裁惠勒表示，他乐见新西兰元下跌，此前该央行称，其预计今年全年将维持利率在纪录低点2.5%不变。他并称，新西兰元某个阶段仍会贬值，而且会急剧贬值。

**中国**

中国央行表示，今年继续实施稳健的货币政策，着力提高调控的前瞻性、针对性和灵活性。保持货币信贷总量和社会融资规模平稳适度增长。落实好差别化住房信贷政策。

中国央行行长周小川表示，要高度关注通货膨胀，高度重视以便能够在物价基本稳定的时候保持经济平稳较快发展，这是一条捷径。央行并打算通过货币政策等其它举措，希望能够稳定物价、稳定通胀预期。

中国央行称，日前与新加坡金融管理局续签了中新双边本币互换协议，互换规模由原来的1,500亿元人民币/300亿新加坡元，扩大至3,000亿元人民币/600亿新加坡元，有效期三年，经双方同意可以展期。

市场一直推测人民币汇改的下一步，很有可能就是进一步扩大人民币汇率日涨跌幅限制。但中国央行副行长、外汇管理局局长易纲明确表示，目前人民币每日涨跌1%的波幅限制“是合适的”。

近年来中国广义货币供应量M2增速较快。对此中国人民银行行长周小川表示,要改变M2/GDP(国内生产总值)上升的局面，应大力发展资本市场、保险市场，这会使M2/GDP适当降下来，当然这可能需要一个中长期的渐进过程。

**其他**

印尼央行表示，维持指标利率于5.75%，符合市场预期，印尼央行称利率与通胀目标相称，并预期2013财年国内生产总值(GDP)成长率将落在目标区间6.3-6.8%的低档。

瑞典央行总裁英韦斯称，预期瑞典克朗将维持在当前水准，他相信克朗大幅升值的时刻已经过去。