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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 13:51 BJT

台湾股市：收低44.01点，受金融保险类股跌势拖累

路透台北3月12日 - 台湾股市周二收低0.6%，受金融保险类指数 跌势拖累，国泰金控 大跌3.3%。

加权股价指数 收低44.01点至7,994.71点。

电子类指数 近收平盘。

初步数据显示，大盘成交值 为903.24亿台币，上交易日为961.15亿。(完)
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