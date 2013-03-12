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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 13:55 BJT

亚洲橡胶：上海期胶跌逾3%至三个多月低点，因日本与中国库存增加

路透东京3月12日 - 中国主力期胶合约周二跌逾3%，至逾三个月最低水准，受日本和中国库存大增所累。

上海期交所期胶主力9月合约 触及每吨23,365元人民币的低位，为11月30日以来最低。

东京期胶合约稍早下挫3%，因行业数据显示日本橡胶库存增加。此前东京期胶连续五日上涨。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校)
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