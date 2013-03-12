版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 14:03 BJT

标题新闻：印度1月工业产出较上年同期增加2.4%，优于分析师预估的成长1.2%--统计局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐