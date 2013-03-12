《美国FED焦点》即便美联储缩减购债规模，也不意味着很快会停止QE

而后，贝南克对该计划进行了强力辩护，公债收益率因而走低，但之后收益率又再度上升，因数据显示就业市场正在改善。

上周五的政府数据显示，美国2月非农就业岗位增加了23.6万个，远高于分析师的预估。

即使在强劲的2月就业数据公布后，Navigate Advisors的董事总经理Tom di Galoma仍然预计美联储将会继续购债计划，且至少会持续到年底，“甚至还可能更久。”

但他并称，如果美联储确实开始缩减购债计划，利率可能大幅上升，若每个月削减150亿美元，则可能推升10年期美国公债收益率(殖利率)至去年高点2.38%附近。

BMO Private Bank驻芝加哥的首席投资官Jack Ablin说，股市可能亦会大跌。

他表示，“我认为如果美联储宣布削减购债规模，则可能会扰乱股票市场，”打压标准普尔500指数至1,500点或更低。标普500指数周一收报1,556.22点。

如果以史为鉴的话，在长期政策宽松后，美联储转变政策都会震动市场。

1999年2月，时任美联储主席的格林斯潘意外收紧政策，金融资产遭受沉重打击。据美银美林固定收益指数显示，在接下来的三个月里，美国公债总回报是负6.2%，同时标准普尔500指数整体回报亦大跌7.25%。

许多美联储官员都预计购债计划还将持续一段时间，其中包括政策委员会中部分贝南克最为亲密的盟友。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯希望，在看到连续六个月就业岗位增长20万个以上后才削减购债规模。

部分分析师认为，市场走势并未充分反映美联储可能采取更多宽松举措的可能性，美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔此前亦持此观点。

“无限制并非仅仅意味着每次会议都进行一次重新评估，而是说对提高规模持开放态度，”纽约Joseph Gunnar & Co的首席市场分析师Clark Yingst说，“我认为市场并未反映这种可能性。”(完) (编译 丁琦/杜明霞/侯向明; 审校 田建华/程琳/许娜/张明钧)