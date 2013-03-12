《美国FED焦点》即便美联储缩减购债规模，也不意味着很快会停止QE

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
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而后，贝南克对该计划进行了强力辩护，公债收益率因而走低，但之后收益率又再度上升，因数据显示就业市场正在改善。
上周五的政府数据显示，美国2月非农就业岗位增加了23.6万个，远高于分析师的预估。
即使在强劲的2月就业数据公布后，Navigate Advisors的董事总经理Tom di Galoma仍然预计美联储将会继续购债计划，且至少会持续到年底，“甚至还可能更久。”
但他并称，如果美联储确实开始缩减购债计划，利率可能大幅上升，若每个月削减150亿美元，则可能推升10年期美国公债收益率(殖利率)至去年高点2.38%附近。
BMO Private Bank驻芝加哥的首席投资官Jack Ablin说，股市可能亦会大跌。
他表示，“我认为如果美联储宣布削减购债规模，则可能会扰乱股票市场，”打压标准普尔500指数至1,500点或更低。标普500指数周一收报1,556.22点。
如果以史为鉴的话，在长期政策宽松后，美联储转变政策都会震动市场。
1999年2月，时任美联储主席的格林斯潘意外收紧政策，金融资产遭受沉重打击。据美银美林固定收益指数显示，在接下来的三个月里，美国公债总回报是负6.2%，同时标准普尔500指数整体回报亦大跌7.25%。
许多美联储官员都预计购债计划还将持续一段时间，其中包括政策委员会中部分贝南克最为亲密的盟友。
美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯希望，在看到连续六个月就业岗位增长20万个以上后才削减购债规模。
部分分析师认为，市场走势并未充分反映美联储可能采取更多宽松举措的可能性，美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔此前亦持此观点。
“无限制并非仅仅意味着每次会议都进行一次重新评估，而是说对提高规模持开放态度，”纽约Joseph Gunnar & Co的首席市场分析师Clark Yingst说，“我认为市场并未反映这种可能性。”(完) (编译 丁琦/杜明霞/侯向明; 审校 田建华/程琳/许娜/张明钧)
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