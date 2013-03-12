中国农业：中国增加采购美国新作玉米，但国企买家暂缓出手

《全球汇市》美元走强，市场在特朗普讲话后‘超卖’
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
路透北京3月12日 - 交易员表示，由于美国玉米便宜，中国增加了对美国新作玉米的采购，2月以来总订单达到约60万吨。
新增部分是由私人的动物饲料加工企业买入，它们在2月底已买进24万吨，中国国内的玉米价格预计将保持在高位。
交易员说，国有企业中粮等大买家目前暂缓大手笔买入，等待美国玉米价格进一步走低，同时，中国储备粮管理总公司在4月30日结束国内的收储计划后，也可能向美国购买。
中储粮目前只从国内市场购买，但2011年底与2012年初曾购买逾600万吨美国玉米来作为补充。
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货12月合约 今年头两个月跌了7.1%，是新作合约10年来第二差的冬季表现。
“我们预计，如果中储粮从国内买不到足够数量，今年可能再次进口。”一名玉米交易商称。
美国税前的玉米价格比深圳口岸的价格大约低23%，就算加上进口税与增值税，美国新作玉米仍比中国国内便宜14%。
中国的玉米进口年度配额是720万吨，其中60%分配给国有企业。去年中国总计进口520万吨玉米，创下纪录，但仍只占中国消费量的很小一部分。(完) (编译 隋芬; 审校 张若琪)
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
* 地缘政治紧张局势持续，投资者感到不安 * 特朗普称美元太强，美联储应维持低利率 路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元 反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖 累美元下跌。 黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和 中东紧张局势的担忧，令股市承压。 1826 GMT，现货金 上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早 曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。 美国6月期金 收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。 “如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并 且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ omics在报告中说。 周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。 美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。 投资者坐立不安，因担心朝
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。