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亚洲 | 2013年 3月 13日 星期三 08:49 BJT

《台湾重要政经日程》--3月13日

===================今日重要政经消息=====================

3/13(三) --09:00 财政部长赴立法院财委会报告。 --13:00 美林证券台湾产业论坛记者会。 --14:00 国民党中常会邀请行政院主计长说明国民幸福指数。 --15:00 〞2013年四年期国防总检讨〞说明记者会。 --16:20 央行公布国际金融业务分行(OBU)最新数据。

==================近期重要政经消息======================

3/14(四) --14:00 保德信投信第二季台股展望记者会。

3/18(一) --12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币，年期为20年期,21日发行。

3/19(二) --14:00 国泰金控 投资人说明会

3/22(五)

--8:30 主计总处公布2月季调失业率，1月为4.20%

3/27(三)

--12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券，数额200亿台币，期限364天期，28日发行

3/28(四)

--央行下午召开第一季理监事会议，并公布利率决策。

4/3(三)

--16:10 央行公布3月底外汇存底，2月底为4,040.8亿美元

4/4-4/5 (四-五)

--儿童节/民族扫墓节休市二日

4/8(一)

--08:30 主计总处公布3月消费者物价指数(CPI)年增率，2月年增2.97%。

--16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口金额年减15.8%。

4/10(三)

--13:30 台积电 公布3月营收。

--14:00 联电 公布3月营收。

5/20(一)

--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元

6/12(三)

--端午节休市一日

9/14(六)

--弹性放假补行上班一日

9/19-9/20

--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市

10/10(四)

--国庆日休市一日 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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