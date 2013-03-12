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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 14:16 BJT

日本股市：收低中止八日连涨，因投资人锁定近期获利

路透东京3月12日 - 日本股市日经指数周二下滑，中止八天连涨，投资人将金融股及出口股等近期上涨的股票获利了结。

日经指数 收低0.3%至12,314.81点，稍早时曾一度高见12,461.97点，为2008年9月初以来最高水平。

东证股价指数 下跌0.4%至1,035.90点。(完)

(编译 李婷仪 审校 程琳)
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