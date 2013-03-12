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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 14:18 BJT

韩国股市：触及三周收盘低位，日圆走软及北韩担忧促使外资继续卖盘

路透首尔3月12日 - 韩国股市周二延续跌势至三周低点，因日圆走软和对于北韩(朝鲜)的疑虑使外资继续卖出韩股.

韩国综合股价指数 收低0.5%至1,993.34点，为2月19日以来最低收位。

三星电子 收跌0.9%,引领科技板块下跌。

但汽车股逆市上扬，由近来跌势中反弹，现代汽车 上涨1%，起亚汽车 小涨0.4%。(完)
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