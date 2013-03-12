日本央行副总裁提名候选人岩田规久男周二称，日本央行必须继续推进量化宽松举措 ，以确保通胀上升预期继续支持当前日圆疲软和股价上涨的正面市场趋势。他在参议院对 其提名的听证会上称：“有必要在一段时间内实施大胆的货币宽松举措。” 日本央行2月政策会议记录显示，部分央行审议委员表示，如果未来需要祭出额外的货 币宽松举措，购买剩余期限更长的日本公债是一个选项。一些委员亦称，可能将资产购买 计划下的购债措施与每月定期购买公债的操作结合起来，以简化货币政策。 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周一表示，欧洲央行的纪录低位利率并未传导至欧元区受 创严重的地区。冈斯坦西欧在伦敦智库Chatham House发表演说时表示，“目前市场分割现 象严重阻碍了欧洲央行货币政策传导。在某些国家，我们主要利率的调整透过银行传导， 但在其他国家，因为银行融资紧俏，利率变动几乎完全没有传导。”他并指出，在欧元区 为遭遇困难的银行设置一个修复或处理善后的系统迫在眉睫。 最新利率水准* 最近一次变动 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率7.25% 2012年10月10日降25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.75% 2012年10月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率3.25% 2012年10月2日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.75% 2012年10月17日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.75% 2013年1月29日降25基点 附卖回利率6.75% 2013年1月29日降25基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一天期存款利率4.25% 2012年9月13日上调25基点 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月20日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 张明钧; 审校 高琦)