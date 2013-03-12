中国能源：增加煤层气勘探区块投放，完善价格政策--国家能源局

《全球汇市》美元走强，市场在特朗普讲话后‘超卖’
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
路透北京3月12日 - 中国煤层气资源总量位居全球第三，发展前景非常广阔。国家能源局日前发布煤层气产业政策表示，将增加勘探区块投放数量，实行限期开发制度，并完善煤层气价格政策。
国家能源局在文件中并称，规划到2015年建成沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘煤层气产业化基地；再用5-10年时间新建3-5个产业化基地，把煤层气产业发展成为重要的新兴能源产业。
煤层气俗称“瓦斯”，中国埋深2,000米以内的气量约36.81万亿立方米，居世界第三位，仅次于俄罗斯和加拿大。根据煤层气开发利用“十二五”规划提出的目标，到2015年，煤层气产量将达300亿立方米。因此市场普遍预计未来几年煤层气开发利用方面的潜力巨大。
能源局指出，鼓励具备条件的各类所有制企业参与，成立专业化煤层气公司；吸引社会资金参与，拓宽企业融资渠道；并将落实完善扶持政策，研究更优惠的扶持政策，加大财税优惠力度。此外，还要加强投资监管，煤层气建设项目应按照有关规定报政府主管部门审批、核准或备案。
中联煤层气责任公司是目前唯一一家国家煤层气专业公司，主要从事煤层气资源勘探、开发、输送、销售和利用。据公司网站介绍，中联目前共拥有24个探矿权、2个采矿权，分布于山西、陕西、江西、安徽等10个省份，区块总面积约1.82万平方公里。
今年2月下旬，中海油总公司和中煤能源集团签署股权转让协议，中煤拟向中海油出让中联20%股权。待交易完成，中海油总公司和中煤集团对中联持股比例将变为70%和30%。中海油总公司旗下拥有上市公司中海油 。而中石油 和中石化 亦在加紧煤层气勘探开发作业。
截至2011年底，中联公司共拥有探明储量1,070亿立方米，并已建成初具规模的沁水盆地南部煤层气产业基地，年产能11亿立方米。(完) (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
* 地缘政治紧张局势持续，投资者感到不安 * 特朗普称美元太强，美联储应维持低利率 路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元 反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖 累美元下跌。 黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和 中东紧张局势的担忧，令股市承压。 1826 GMT，现货金 上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早 曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。 美国6月期金 收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。 “如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并 且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ omics在报告中说。 周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。 美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。 投资者坐立不安，因担心朝
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。