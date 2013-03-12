保险产业：凯雷和KKR抢进亚洲保险市场，出价竞购Thai Life股份--消息

路透香港3月12日 - 接近售股相关事宜的人士称，凯雷投资集团(Carlyle Group) 和KKR 也参与了Thai Life Insurance出售少数股权的第一轮出价。这宗泰国寿险业者的售股案据称价值约5亿美元。

他们表示，在亚洲保险业增长提振整个行业的交易之际，马来西亚的主权财富基金Khazanah Nasional Bhd也有出价。

未上市的Thai Life Insurance是泰国第二大寿险业者，正计画出售约20%的股权。这预计将是过去一年来泰国的第三件保险业交易；与此同时，整个东南亚至少还有其他三件保险业交易正在酝酿。

消息人士并称，其他也有意Thai Life股权的还包括私募股权投资公司CVC Capital Partners ，日本明治安田生命和住友生命保险等。一位消息人士称，第一轮出价在周一结束，一周内料将出现候选名单。

住友生命保险、明治安田生命和Khazanah都不愿置评。记者无法立即联络到Thai Life主管对此评论。凯雷、CVC和KKR也拒绝评论。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)