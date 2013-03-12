保险产业：凯雷和KKR抢进亚洲保险市场，出价竞购Thai Life股份--消息

《全球汇市》美元走强，市场在特朗普讲话后‘超卖’
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
路透香港3月12日 - 接近售股相关事宜的人士称，凯雷投资集团(Carlyle Group) 和KKR 也参与了Thai Life Insurance出售少数股权的第一轮出价。这宗泰国寿险业者的售股案据称价值约5亿美元。
他们表示，在亚洲保险业增长提振整个行业的交易之际，马来西亚的主权财富基金Khazanah Nasional Bhd也有出价。
未上市的Thai Life Insurance是泰国第二大寿险业者，正计画出售约20%的股权。这预计将是过去一年来泰国的第三件保险业交易；与此同时，整个东南亚至少还有其他三件保险业交易正在酝酿。
消息人士并称，其他也有意Thai Life股权的还包括私募股权投资公司CVC Capital Partners ，日本明治安田生命和住友生命保险等。一位消息人士称，第一轮出价在周一结束，一周内料将出现候选名单。
住友生命保险、明治安田生命和Khazanah都不愿置评。记者无法立即联络到Thai Life主管对此评论。凯雷、CVC和KKR也拒绝评论。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
* 地缘政治紧张局势持续，投资者感到不安 * 特朗普称美元太强，美联储应维持低利率 路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元 反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖 累美元下跌。 黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和 中东紧张局势的担忧，令股市承压。 1826 GMT，现货金 上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早 曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。 美国6月期金 收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。 “如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并 且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ omics在报告中说。 周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。 美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。 投资者坐立不安，因担心朝
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。