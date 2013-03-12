台湾债市：空单回补令公债殖利率弹多回档，短线难脱高档震荡格局

路透台北3月12日 - 台湾债市殖利率周二弹多回档。10年公债殖利率 盘初在弹破1.40%，创逾18个月盘中高位后，部分空单获利出场，令殖利率出现技术性回档修正。惟盘中未见实质买盘大举进场承接，预料在买卖报价仍宽的状况下，短线难脱高档剧烈震荡格局。

交易商指出，就技术面观察，10年公债殖利率今日在1.40%关卡止弹，该点位正好是自2009年中1.60%高点下修至去年11月下旬1.11%低点，反弹三分之二的位置，弹幅基本上获得满足。且因以美债为首的国际债市殖利率弹升不若台债，令交易商追空的意愿也降低。多杀多走势暂止后，交易商操作料更趋谨慎，明日102/6殖利率区间看在1.30-1.40%。

“台债遭遇了311大海啸。”一大型证券商交易主管说。

他认为，台债这几天殖利率大弹，但以美债为首的国际债市，没有明显地进一步走空，“讯息不是一面倒的有利空头。”

另一大型证券商交易员也提及，利率交换市场的波动也相对平稳，只有现货市场表现偏空。在此情形下，殖利率再大弹的空间应该有限，但要期待回到低档也不切实际，102/6殖利率在1.30%的密集交易区已形成沉重的压力。

美国10年期公债价格周二在亚洲盘小幅下跌，收益率接近11个月高点，美股上日收高抑制了避险公债需求。10年期美债价格下跌约2/32，收益率 约报2.069%，较周一美国尾盘上涨约1个基点。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2 -1.50 1.0450 1.0100-1.0798 56.5

10 102/6 -0.50 1.3650 1.3245-1.4001 145.5

15 102/1 -0.60 1.5015 1.5015-1.5015 1.5

20 102/乙1 -2.50 1.8050 1.7900-1.8190 6.0

20 102/3 -2.75 1.7775 1.7300-1.7775 6.5

30 102/5 -0.19 1.8401 1.8400-1.9501 3.0

交易商指出，今日殖利率止弹，主要是空头获利后回补出场，当102/6殖利率盘中回档至1.32%附近时，也见到有新的空单进场布局。由于实质买盘承接意愿并不积极，预料在这波杀盘过程中趋于混乱的筹码，需要相当时间才能沉淀。

“实质买盘只是将利率开得高高的，像30年券102/5以1.95%成交就是。”一证券商交易主管说。

一大型公股银行交易主管则指出，债市维持多头格局已久，但随着景气触底回温，纵然市场资金仍相当丰沛，但已无法支撑偏贵的公债价格。

“还是要补部位啦，虽然(殖利率)回不去了，但也不会急弹。”他强调。

年期 期别 收盘价

30 102/5 1.8401

20 102/3 1.7775

15 102/1 1.5015

10 102/6 1.3650

5 102/2 1.0450