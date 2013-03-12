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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 15:11 BJT

路透基点：中信国际电讯收购贷款案规模缩减至8.3亿美元--RLPC

路透香港3月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称,中信国际电讯的收购贷款案规模从12.5亿美元缩减至8.3亿美元，因之前公司发行4.5亿美元债券。

消息人士补充说，这笔五年期贷款将仅由中信国际电讯已选择的几家银行来承贷。

一如先前报导，消息人士称，贷款将用于支持中信国际电讯从Cable & Wireless Communication Plc(CWC)手中购买澳门最大电讯集团--澳门电讯(CTM)的控股权。

七家银行已承诺认贷。它们分别是澳新银行、三菱东京日联银行、星展银行、ING Bank、瑞穗实业银行、三井住友银行和渣打银行。

2012年10月,中信国际电讯宣布在洽购CWC所持澳洲电讯的51%股份.中信国际电讯已持有澳门电讯20%的股份.

在香港证交所上市的中信国际电讯成立于1997年,前身为中信1616集团有限公司.公司隶属于1979年由中国财政部出资成立的中信集团.

澳门电讯主要在澳门提供移动电话、固定电话和宽带服务,并是澳门企业的主要企业电信服务供应商.(完) (编译 艾茂林; 审校 高琦)
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