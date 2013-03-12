路透基点：中信国际电讯收购贷款案规模缩减至8.3亿美元--RLPC

《全球汇市》美元走强，市场在特朗普讲话后‘超卖’
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
路透香港3月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称,中信国际电讯的收购贷款案规模从12.5亿美元缩减至8.3亿美元，因之前公司发行4.5亿美元债券。
消息人士补充说，这笔五年期贷款将仅由中信国际电讯已选择的几家银行来承贷。
一如先前报导，消息人士称，贷款将用于支持中信国际电讯从Cable & Wireless Communication Plc(CWC)手中购买澳门最大电讯集团--澳门电讯(CTM)的控股权。
七家银行已承诺认贷。它们分别是澳新银行、三菱东京日联银行、星展银行、ING Bank、瑞穗实业银行、三井住友银行和渣打银行。
2012年10月,中信国际电讯宣布在洽购CWC所持澳洲电讯的51%股份.中信国际电讯已持有澳门电讯20%的股份.
在香港证交所上市的中信国际电讯成立于1997年,前身为中信1616集团有限公司.公司隶属于1979年由中国财政部出资成立的中信集团.
澳门电讯主要在澳门提供移动电话、固定电话和宽带服务,并是澳门企业的主要企业电信服务供应商.(完) (编译 艾茂林; 审校 高琦)
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
* 地缘政治紧张局势持续，投资者感到不安 * 特朗普称美元太强，美联储应维持低利率 路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元 反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖 累美元下跌。 黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和 中东紧张局势的担忧，令股市承压。 1826 GMT，现货金 上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早 曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。 美国6月期金 收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。 “如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并 且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ omics在报告中说。 周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。 美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。 投资者坐立不安，因担心朝
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。