欧元债市：德债盘初略跌，因投资人追求高收益转进股市

路伦敦透3月12日 - 德债期货周二盘初小幅下跌，美国经济前景转好提振投资人对股票等较高收益资产的胃纳，冷落低风险的公债。

意大利公债仍然是焦点，惠誉在上周五调降意大利债信评级，但是意大利公债卖压似乎放缓，因投资人追逐较高收益的兴致超过对意大利政治不确定性的疑虑。