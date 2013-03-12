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债券 | 2013年 3月 12日 星期二 15:22 BJT

欧元债市：德债盘初略跌，因投资人追求高收益转进股市

路伦敦透3月12日 - 德债期货周二盘初小幅下跌，美国经济前景转好提振投资人对股票等较高收益资产的胃纳，冷落低风险的公债。

意大利公债仍然是焦点，惠誉在上周五调降意大利债信评级，但是意大利公债卖压似乎放缓，因投资人追逐较高收益的兴致超过对意大利政治不确定性的疑虑。

“股市走强，所以有点压低德债，不过焦点仍在意大利。”一位交易员说。

德债期货 最新下跌11个跳动点，报142.61。周一结算时为142.72。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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