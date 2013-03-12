欧元债市：德债盘初略跌，因投资人追求高收益转进股市

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
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路伦敦透3月12日 - 德债期货周二盘初小幅下跌，美国经济前景转好提振投资人对股票等较高收益资产的胃纳，冷落低风险的公债。
意大利公债仍然是焦点，惠誉在上周五调降意大利债信评级，但是意大利公债卖压似乎放缓，因投资人追逐较高收益的兴致超过对意大利政治不确定性的疑虑。
“股市走强，所以有点压低德债，不过焦点仍在意大利。”一位交易员说。
德债期货 最新下跌11个跳动点，报142.61。周一结算时为142.72。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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