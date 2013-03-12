中国债市：利率互换曲线趋平坦，央行持续正回购增强政策难松预期

路透北京3月12日 - 中国人民币利率互换 周二收益率曲线趋平坦，受短端上涨带动。市场人士表示，央行继续进行正回购操作，增强了部分机构的政策难松预期；而资本市场的下跌，则带动长端略有下行。
“IRS短端上行，今天不又搞正回购了嘛，有人觉得政策不会松；长端受股市影响，稍微跌了点，曲线是平坦了，”上海一大型银行交易员称。
香港一外资银行交易员亦表示，当前市场成交很清淡，市场观望情绪比较浓；资金面短期不会有太大的波动，机构更多地在等待政策面的进一步明朗。
上述上海交易员并指出，客观来讲，央行资金回笼量并不大，并未明显抽走市场流动性，机构预期难言理性；当前IRS处于前期利率冲高后的回落阶段，但曲线陡峭化还是大趋势，只是目前尚难判断转换时点与均衡水平。
因应银行间市场资金面宽松局面，央行公开市场周二正回购操作明显放量。市场人士表示，中国2月通胀现阶段高点，机构对未来货币政策中性偏紧预期随之抬头；但短期利率调整空间有限，预计央行仍将通过公开市场操作等调节流动性。
中国股市沪综指周二收低1%，为连续第四日下跌，宏观经济及新股扩容等不确定因素令市场调整压力不断加剧。分析人士表示，随着盘中热点逐步减少，机构资金持续外流，大盘走势已开始转弱，但预计2,200点会有一定支撑。[.SSCN ]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周二 3.1820/ 3.2880 3.2150/ 3.2992 3.4467/ 3.5358 3.6408/ 3.7300 3.6420/ 3.9420
周一 3.1350/ 3.2450 3.2014/ 3.2900 3.4429/ 3.5336 3.6557/ 3.7479 3.6620/ 3.9460
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变动 +0.0470/+0.0430 +0.0136/+0.0092 +0.0038/+0.0022 -0.0149/-0.0179 -0.0200/-0.0040
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2013年2月人民币IRS成交的名义本金总额为1,955.69亿元人民币,较1月的2,722.35亿元减近三成.(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)