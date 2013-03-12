重发-中国债市：keepwell支持协议担保较弱，子公司评级将低于母公司--穆迪

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路透香港3月12日 - 评级机构穆迪(Moody's)表示，由于支持协议(keepwell agreement)担保相对较弱，且在中国尚无先例可循，中国企业以子公司为名义在海外发行债券，所获的评级低于母公司。

Keepwell协议，是指母公司与子公司之间一定期限的财务支持及偿付能力的协议。在资本管制下，中国企业在海外发行点心债(以人民币计价债券)或是其他外币债券筹资，通常会以第三地子公司作为发行主体，并以Keepwell agreement，担保信用证(SBLC)以及担保(guarantee-backed)等方式来强化子公司信用结构，期以获得较低融资成本。

穆迪在一份报告中指出，法律执行力(legal enforcement)以及监管风险，是这些发行信用结构的主要顾虑。

＂评估这些信用结构主要顾虑在于法律执行力及监管风险，＂穆迪副总裁Vikas Halan说，＂尽管keepwell在其他地区行之有年，于中国尚无keepwell协议执行的先例，执行即时支付时也可能较为复杂，均被视为是(信用结构)弱项。＂

他说，＂在穆迪迄今的评级例子中，多数牵涉不同地区的管辖权以及人民币(或外币)回流至中国境内等，必须审慎地考虑中国资本管制对此的影响。因此穆迪将法律执行力、监管风险等纳入评估考量。＂

他表示，keepwell agreement架构在中国引入的时间尚短，在大多数情况下，穆迪不太可能给予子公司与母公司相同的评级。不过，一旦母公司提供子公司财务支持的意愿及强度获得证明，子公司评级可望获得提高。

穆迪表示，由于使用keepwell协议不需获得监管单位审批，在规划融资时间表较具弹性，不少中国企业选择此种方式作为子公司财务支持，例如金地集团 (Ba1)，在穆迪评级的债券中，以金额计，采用keepwell以及采用担保信用证／担保的各约占一半。

穆迪给予金地集团母公司Ba1评级，其子公司金地国际控股去年所发行的无担保点心债获得Ba3评级。此外，外国企业如卡特彼勒 、大众汽车 等也曾使用此信用架构。(完) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)