欧洲汇市：英镑兑美元持于两年半低位，关注1月工业生产数据

分析师称，0930GMT公布的贸易数据也会受到关注，其将为疲弱英镑是否实际上有助于出口商及恢复经济均衡提供线索。

“今天早上的数据将很重要。若数据欠佳，将为抛售英镑提供进一步的理由...市场似乎不需要太多理由来这么做，”纽约梅隆银行外汇策略师Neil Mellor表示。

对冲基金和长期投资者被指是在英镑上涨时抛售的主要卖家。交易商称，未来几天英镑可能受创，或将跌向1.47美元。

英镑兑美元 下跌0.1%至1.4900美元，接近周一所及2010年中期以来的最低位1.4866。眼下埋于1.48附近的买单或将遏制跌幅。

欧元兑英镑 下降0.2%至0.8732英镑，因欧元受意大利有关的持续担忧拖累。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价