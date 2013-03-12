欧洲汇市：英镑兑美元持于两年半低位，关注1月工业生产数据

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
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分析师称，0930GMT公布的贸易数据也会受到关注，其将为疲弱英镑是否实际上有助于出口商及恢复经济均衡提供线索。
“今天早上的数据将很重要。若数据欠佳，将为抛售英镑提供进一步的理由...市场似乎不需要太多理由来这么做，”纽约梅隆银行外汇策略师Neil Mellor表示。
对冲基金和长期投资者被指是在英镑上涨时抛售的主要卖家。交易商称，未来几天英镑可能受创，或将跌向1.47美元。
英镑兑美元 下跌0.1%至1.4900美元，接近周一所及2010年中期以来的最低位1.4866。眼下埋于1.48附近的买单或将遏制跌幅。
欧元兑英镑 下降0.2%至0.8732英镑，因欧元受意大利有关的持续担忧拖累。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/王翔琼; 审校 张明钧)
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IMF为国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。