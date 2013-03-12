《交易视点》中国资金面相对均衡，Shibor基准IRS仍有做空机会--广发

路透北京3月12日 - 中国广发证券 最新发布的利率互换(IRS)周报认为，资金面将保持相对均衡，SHIBOR基准IRS仍有做空机会；而七天回购利率基准IRS,则建议做平曲线。

**市场回顾**

资金成本大幅回落，预期之中的意外变化。七天回购利率(FR007)春节后受央行正回购影响大幅反弹，市场流动性紧张预期凸显，但上周与准备金退款有关，出现意外回落。上周一下行22基点（bp）奠定全周下行基调，周中加速下降，上周五减速收于2.50%,最终周均值收于3.12%;三个月期上海银行间同业拆放利率(SHIBOR3M)走势平稳。

IRS曲线方面，FR007与SHIBOR3M分道扬镳。IRS_FR007方面，短端上周一试探性上行1bp后随即受流动性好转而反向向下，最终下行3bp。长端前半周小幅小行，后半周上行，最终小幅上行1bp，曲线呈主动型陡峭化。

SHIBOR 3M方面，年内首次变动幅度超过FR007，但走势与FR007迥异。短端全周下行，长端来回震荡，但最终长端下行幅度高达6bp，超过短端。变动幅度为没有明显政策、节假日效应下的局部极值。

**资金面将保持相对均衡**

基准利率——FR007的大幅回落既在预期之内，又略出于预料。虽然之前央行正回购操作引起市场流动性紧张预期，但如我们之前强调的，一方面央行此举更多传递管理预期的政策信号，另一方面从流动性相关指标上来看市场对于未来流动性并未达成明确一致，整体流动性出现实质性上升尚待政策和基本面出现实质性变化。

综合前周隔夜/七天成交倍数(回升)、七天/隔夜溢价（持平）来看，量价趋于稳定，因此，市场流动性预期正趋于一致，估计均值在3.10左右。

互换利率——互换曲线走势平坦化受阻耐人寻味，或带来市场机会。FR007曲线表现出主动型陡峭化态势（短降长升），并不常见。尤其短端上周一试探性上行后回落、长端试探性下行后回升，曲线有陡峭化迹象。

1到2月份数据差于市场预期，而2月份的通胀超预期反而增加了市场对后期通胀回落的预期，而现券市场各期限曲线震荡，也表明现券投资者似仍未对未来经济做出及时反馈，后期可能与互换同步平坦化。

**策略建议 **

我们在1月28日报告中建议关注Shibor互换，认为其下行的空间更大。而上周Shibor互换的下行幅度远远超过FR007，验证了我们前期的判断。

从1到2月份货币信贷数据来看，银行表内资产配置面临供过于求的局面，3M-Shibor所预期的信贷需求上升以及实体经济转好都被事实证明是被数据所“误导”。在这一点上，预计3M-Shibor IRS未来1到2个月内仍然有继续下行的空间，具备比FR007更大的做空空间。

而FR007-IRS则尽管上周出现小幅的陡峭化迹象，但是考虑到未来基本面（增长/通胀）数据仍然有利于长端，预计仍然有10到20bp平坦化的空间，建议继续做平曲线。(完)