《交易视点》中国可转债大行情或已过去，民生转债冲击有限--中信

路透北京3月12日 - 中国中信证券最新发布的策略报告指出，鉴于经济增长略低于预期，政策面和资金面的影响偏负面，股市短期仍有调整的可能，可转债的大行情可能已经过去。

报告并称，由于股市预期的改变和民生银行 转债即将发行，春节后偏股型转债估值不断下降，当前已达到较低水平。预期进一步下调空间不大。

以下为报告的主要内容：

--转债指数小幅回调，偏股性转债估值下降。受国五条地产调控政策细则出台影响，上周上证指数跌幅-1.7%，地产、建材等周期性行业跌幅居前。可转债指数全周下跌-0.5%，跌幅与平价指数接近，转债个券8涨14跌。由于投资者对股市的预期转向谨慎，偏股型转债估值继续下降。

--经济数据略低于预期，政策面和资金面对股市偏影响偏负面。宏观层面，2月份投资数据略超预期，但持续性还需观察，工业增加值和消费数据不及预期。中观行业层面，资本品和原材料价格的继续下滑，显示出经济回升的趋势并不明朗。政策和资金方面，政府工作报告下调全年CPI和M2预期目标，以及周行长对1月份资金面偏宽松属于春节因素的解读，传递出决策层不希望货币政策过于宽松的信号，结合民生转债供给和季末冲存款因素，3月中下旬资金将趋紧。

--股市短期仍有调整可能。鉴于经济增长略低于预期，政策面和资金面的影响偏负面，股市短期仍有调整的可能。短期来看，上市公司年报和一季报即将公布，在周期股缺乏机会、成长股估值偏高的情况下，市场热点可能转向低估值且业绩有望超预期的公司，金融、火电等行业可能迎来反弹。

--转债估值进一步下降空间不大。由于股市预期的改变和民生转债即将发行，春节后偏股型转债估值不断下降，当前已达到较低水平。民生转债发行对存量转债估值的冲击将比较有限（预计1%以内），对希望增持转债的投资者来说，反而提供了一个二级市场低吸的机会。

--转债投资策略：转债大行情可能已经过去，后续转债个券仍然存在机会，整体行情则依赖于经济回升之后股市的上涨，虽然趋势来看，经济弱复苏是全年的主基调，但转债投资者面临的不确定性明显增多。从兼顾风险收益的角度考虑，我们建议高仓位的投资适当降低仓位，中等仓位的投资者不必降低仓位，更重要的是优化转债的组合。

在个券选择方面，建议重点持有石化、国电、重工和银行转债。石化和国电转债是我们最看好并建议增持的品种，近两周分别上涨1.1%和6.9%，石化转债低估值、业绩将改善、未来受益成品油新定价机制的出台，建议继续增持；国电转债涨幅较大，并且已受益于煤价的下跌，进一步增持必要性不大。此外，受收储预期影响，铝价上周短期反弹，但后续仍面临下跌风险，建议继续减持南山转债。 (完)