《交易视点》中国基本面总体有利债市，收益率曲线料平坦化下行--中信证券

路透北京3月12日 - 中国中信证券最新发布利率市场月报认为，一季度经济增长很可能低于此前的预期，短期内通胀的压力仍然较小，资金面也不会系统性收紧，基本面总体有利于债市，收益率曲线有望平坦化下行。

具体到现券策略上，中信证券继续建议交易型机构增加中长期利率产品仓位，品种上以金融债为主；利率互换上，建议继续持有5年Repo及Shibor互换看跌交易的仓位。

**经济增长低于市场预期**

1-2月份工业增加值累计增速为9.9%，低于市场预期，也略低于我们10%的预测值，季调后环比折年率均值在7%左右，比前几个月的环比增速显着回落。

尽管1-2月份出口增长较为强劲，但可持续性有待观察；而内需相对低迷，消费增长乏力，制造业投资受限于产能过剩，短期内难以恢复强劲增长，总需求依然靠基建和地产投资拉动，但房地产调控的加码将抑制房地产投资的增速。

**春节因素推高CPI同比**

2月份CPI同比上升至3.2%，高于我们的预期值，CPI冲高主要受春节因素的影响，春节后农产品价格大幅下跌，节后两周商务部食用农产品价格累计下跌了2.6%，农业部统计的农产品价格也从最高点回落了8.5%左右，跌幅显着。

3月份CPI同比将有较大幅度回落，CPI同比有望下行至2.5%左右，甚至更低，短期内通胀的压力并不大。

**市场研判和投资策略**

上周我们指出，短期内经济增长面临逆风，经济增速将不达预期，2月份的数据印证了这一判断。目前经济增长仍主要依靠政策的支撑，缺乏内生增长的动力，短期内经济增长恢复强复苏的可能性较小，3月份经济增速继续走低的概率较大，一季度经济增长很可能低于此前的预期，因此市场将对增长的预期逐渐做出修正。

而短期内通胀的压力仍然较小，3月份CPI同比大幅走低的确定性较高，2月份通胀的暂时走高不会对市场形成冲击。

此外，2月份新增社会融资总规模低于市场预期，也进一步减弱了未来增长回升和通胀走高的预期。在这种情况下，央行大幅收紧流动性的可能性较小，短期内资金面不会系统性的收紧。

因此，基本面总体有利于债市，收益率曲线有望平坦化下行。

具体到现券策略上，我们继续建议交易型机构增加中长期利率产品仓位，品种上以金融债为主。

利率互换上，当前5年Repo及3M Shibor互换看跌交易的carry在20-30bp附近，有一定的保护，同时增长不达预期也将压制长端互换利率的上行，建议继续持有5年Repo及Shibor互换看跌交易的仓位。 (完)