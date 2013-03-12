《即时观点》英国1月制造业产出降速创6月以来最快，贸易逆差收窄

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
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INVESTEC分析师PHILIP SHAW：
制造业数据很可怕，显示2013年制造业开局惨澹。这有可能是又一次受到风雪影响，但应小心不要过度归咎于天气因素。
我们认为英国有可能避开三度衰退，但这些数据难以让我们对上述看法抱持信心。
若不考虑特殊事件，这些疲软的数据让财政大臣面临端出刺激经济政策的压力。
显然在财政方面，没有放宽政策的空间，无论是减税，还是提高支出。看来他可能会采取的政策，将会是让货币政策委员会有更大权限采取积极政策，就如同媒体上周报导一样。而将信贷发放至中小企业的尝试仍存在疑问。(完) (编译 张明钧; 审校 许娜)
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IMF为国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。