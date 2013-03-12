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债券 | 2013年 3月 12日 星期二 18:18 BJT

《即时观点》英国1月制造业产出降速创6月以来最快，贸易逆差收窄

INVESTEC分析师PHILIP SHAW：

制造业数据很可怕，显示2013年制造业开局惨澹。这有可能是又一次受到风雪影响，但应小心不要过度归咎于天气因素。

我们认为英国有可能避开三度衰退，但这些数据难以让我们对上述看法抱持信心。

若不考虑特殊事件，这些疲软的数据让财政大臣面临端出刺激经济政策的压力。

显然在财政方面，没有放宽政策的空间，无论是减税，还是提高支出。看来他可能会采取的政策，将会是让货币政策委员会有更大权限采取积极政策，就如同媒体上周报导一样。而将信贷发放至中小企业的尝试仍存在疑问。(完) (编译 张明钧; 审校 许娜)
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