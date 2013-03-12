《即时观点》英国1月制造业产出降速创6月以来最快，贸易逆差收窄

INVESTEC分析师PHILIP SHAW：

制造业数据很可怕，显示2013年制造业开局惨澹。这有可能是又一次受到风雪影响，但应小心不要过度归咎于天气因素。

我们认为英国有可能避开三度衰退，但这些数据难以让我们对上述看法抱持信心。

若不考虑特殊事件，这些疲软的数据让财政大臣面临端出刺激经济政策的压力。