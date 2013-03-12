欧洲政经：面对各界对撙节政策的质疑，欧盟经济执委雷恩提出回击

路透赫尔辛基3月12日 - 多位经济学家指出，欧盟提出的缩减赤字政策正导致南欧国家陷入衰退及债务的恶性循环，欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)对此批评提出反击。

包括美国经济学家克鲁格曼在内的多名人士指出，欧盟应该鼓励债台高筑国家刺激经济成长，而非进一步缩减支出；雷恩在接受一芬兰报纸专访时对此做出回应。

上月欧盟公布多项预估数据显示，实行严格节约政策的南欧国家陷入衰退的程度将较先前预期更为严重、并拖延更久，当时这个辩论转而成为人身攻击。

克鲁格曼在论及欧盟国家整顿预算政策已恢复市场信心的议题上，用“恐怖雷恩”(Rehn of Terror)一词加以指控。

“克鲁格曼把这些话塞到我的嘴里，在芬兰国会中会被称之为修改后的真相，”雷恩向赫尔辛基报纸Sanomat日报表示，用议会中的委婉说法指控克鲁格曼说法不实。

克鲁格曼指出，欧洲央行宣示买进政府公债以保护欧元，才是让市场平静下来的唯一因素，并说雷恩“在论及节约措施效果时就翻脸不认帐”。

之后在纽约时报的博客(部落格)上，克鲁格曼又指控芬兰藉的雷恩传播“蟑螂构想”，无论人们怎么去除，他的意见却一直都在。

关于那些放慢整顿财政以缓解民众痛苦的主张，雷恩在回应时称若可以取得无限量的低成本融资，不论是来自于民间部门或其他欧元区国家，这样的主张才有可能实现。

“我不了解的是，刺激政策的资金要打哪儿来，”他说道，并称“我衷心盼望那些比我聪明的人能够提出替代方案，让信贷能够在欧洲流动。”