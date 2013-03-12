《交易视点》中国弱复苏料继续支撑信用产品,中票交易价值料渐显--中信

路透北京3月12日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，弱复苏的基本面、相对宽松的资金面以及相对强劲的配置需求，对信用品继续形成支撑，降低了信用品的估值风险，若中票继续调整，料交易价值逐步显现。

且由于到当前城投债与中票的利差处于较低水平，城投债收益率未来可能将继续与中票呈联动趋势。

而对于短融等短期品种来说，由于与央票的利差水平仍然相对合理，相对宽松的资金面意味着短融等产品仍然具有一定配置价值。

**短融仍有配置价值**

上周公布的较高的1月份外汇占款数据在很大程度为近期较为宽松的资金面提供了解释，从未来看，较高规模的外汇占款可能难以持续，宽松资金面的维系可能仍然需要依赖央行的公开市场操作。

由于当前的经济增长仍然处于相对较弱的复苏状态，因此维持相对宽松的流动性状态以控制整体的市场利率水平可能仍将符合央行的政策意图，资金利率可能将维持在相对合理适中的水平。

对于短融等短期品种来说，由于与央票的利差水平仍然相对合理，相对宽松的资金面意味着短融等产品仍然具有一定配置价值。

**中票交易价值显现**

对于中票市场，从经济基本面看，一方面，上周六公布的2月份通货膨胀略超市场预期，但是1-2月的平均水平在2.6%，并未较去年末有明显抬升，且其中还有一定的冷冬效应，而未来数月的通胀率可能仍将在3%以下，因此短期内市场对于通胀的敏感性可能仍将相对较低。

另一方面，1-2月工业增加值和社会消费品零售总额等数据低于市场预期，显示去年末以来市场一致预期的经济复苏力度可能仍然偏弱，加之2月信贷数据偏弱和近期地产调控政策的加码，短期内经济内生增长动力可能并不强，这将对债券市场形成一定的利好。

而从资金面看，前面已经提及，较弱的增长使得央行仍有维持宽松流动性状况的动机，资金利率可能将维持合理水平；从估值看，上周的调整使得中票信用利差有一定恢复。

总体来看，相对较弱的基本面可能将对市场形成一定支撑，而市场的调整使得中票的估值风险有一定程度降低，如果市场继续调整，利差保护的增厚将使得中期票据逐渐具有一定交易价值。

**城投债与中票联动**

与中票市场的小幅调整不同，上周城投债市场表现依然较好，收益率小幅下行，目前6-7年提前还本的中西部地级城投债达6.3%左右的水平，商业银行理财等配置型机构仍然是城投债需求的主力。

从未来看，考虑到市场对于城投债信用风险反应非常钝化，弱复苏的基本面、相对宽松的资金面以及相对强劲的配置需求仍将在一定程度上对城投债市场形成一定的支撑。

由于到当前城投债与中票的利差处于较低水平，城投债收益率未来可能将继续与中票呈联动趋势。

**个券点金**

上周共有98只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1391.5亿元。

短融中，我们推荐13汉城投CP001、13闽能源CP001、13冀水泥CP001、13忠旺CP001、13长虹CP001、13科伦CP001、13厦国贸CP001、13北方水泥CP001等。

中票中，我们推荐13丹东港MTN1、13厦国贸MTN1。

私募票据中，我们推荐13闽能源PPN001、13清控PPN001、13联想PPN001、13深航技PPN001为C3级别，13石药PPN001、13魏桥PPN002等。

企业债和公司债中，我们推荐13京投债、13甘投债、13武城投债、13天保投控小微债01、13镇江城投小微债01、12盐湖01、12哈电01和12科伦02。 （完）