中国期货：上海期交所拟结合原油期货的推出，尝试引入海外投资者--理事长

路透上海3月12日 - 上海期货交易所正积极设计国内首个原油期货品种。上期所理事长杨迈军周二表示，该交易所正结合原油期货的准备工作，在结汇、交割及税收等方面完善相关制度,从而尝试引入海外投资者。

他在两会(人大与政协)期间的一新闻会上指出,中国大宗商品现货方面已充分国际化了，而期货是为实体经济和现货市场服务的，亦需进一步对外开放和实现国际化。

“首先在投资者参与方面，应该允许境外投资者，特别是产业客户和金融机构、机构投资者能够参与到我们交易当中来。”他说。

他介绍称，上期所已与国家外汇管理部门进行沟通，也有基本的共识。上期所会向外汇管理部门申请一个核定的额度，额度授予上海期货交易所期货结算平台。如果上期所率先进行原油期货国际化，该额度就是给原油期货参与者的。在这个额度内，大家来参与交易都可以自由兑换，在单个项目上和单个品种的交易上，可实现美元和人民币外汇的自由兑换。

另外，在保税交割方面，上期所亦设想在现有铜和铝能在洋山港保税区交割的基础上，扩大到原油期货和其他的品种，而且不局限于上海洋山港的范围，这需要海关等部门的支持。同时，上期所亦希望国家财税部门能够明确外国投资者介入到期货交易，能否给予较低税收或免税的政策支持。

目前中国在期货交易条例最新修改中，已允许境外投资者在经过国务院期货监管部门的批准后，可以参与境内特定品种的期货交易。海外投资者进入期市已不存在法律上的障碍。

对于原油期货的筹备进程，他表示，在交易所层面已经完成了燃油期货品种合约的设计交割等基本细则，将来还要开展交割油库的考察等相关方面的工作。下一步希望能够在国务院各有关部委的支持下再推出相应的一些相关政策，尽快把中国的原油期货交易市场建立起来，推出原油期货交易。

他还透露，在产品创新方面，除原油期货外，上期所亦在考虑推出沥青期货、上海有色金属指数期货以及大宗商品的期权交易等。

稍早，他在参加全国两会间隙曾对媒体表示，希望原油期货能在今年推出。目前上海期交所已有燃料油期货交易，以及铜铝铅锌等基本金属和黄金白银等贵金属的期货品种，共有10个期货品种。（完）