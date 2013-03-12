更新版 1-台湾货币市场：短率仍稳，外汇款变动大但银行暂未大幅回补资金

* 外汇款项变动较大

* 存单到期偏少

* 短率仍大致平稳 (更新报价数字)

记者 高洁如

路透台北3月12日 - 台湾银行间短率周二仍相当平稳。近期外汇市场变动较大，不少本地银行资金由多转为小缺，不过回补资金拆入的力道不强，市场资金需求仍相对疲弱。

不少银行资金调度人员表示，上日台币走贬至一周低位，资金汇出令台币的水位稍有减少，是市场资金短少原因之一。不过银行在提存期中即大举回补积数的意愿还很低，大多是选择少数月底能够跨月的外商银行，先行建立短期拆借关系，以利月底时资金可能趋紧时的因应。

“最近外汇变动大一点，有些汇出，”一位大型本地民营银行资金调度人员说。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收在0.386%；今日区间0.295-0.41%，上日在0.295-0.415%；一周拆款利率在0.388-0.44%，上日在0.388-0.49%。

**短票仍稳于0.70%附近**

票券商指出，尽管今日银行存单到期金额不多，游资应较少，不过反而今日一早就有本地银行来电要求买足够金额的短票，买气并不受到存单到期量较少的影响。

今日30天左右短票利率今日成交在0.7-0.71%，同于上日。

台湾央行今日共发行689亿台币存单，若相较存单到期金额73亿，存单发行余额增616亿台币。

本周存单到期总额4,544.6亿台币，本周余日的存单到期金额如下：周三2,189.6亿，周四92亿以及周五654.5亿台币。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为负134亿台币；累计超额准备为负171亿台币，加计前期1%的超额准备为997亿台币。

**公债RP利率持稳**

公债与公司债附买回(RP)利率则大致持稳。市场人士表示，虽然近期台债殖利率出现巨幅波动，不过RP利率主要还是取决于市场资金的多寡，以及券源是否足够，在券少钱多条件未变的状况下，利率仍持稳在低档不变。

他们指出，台债格局是否就此翻空，还需要时间观察。除非空头走势确立，客户端对RP利率的坚持度才会升高。目前投信与寿险还是来要券，但可承做的新券不足，有助于利率持稳在现行水准。

“买卖断反映的是国际局势及总体经济变化，RP反映的则是资金面。”一票券商交易主管说。

台湾债市殖利率周二弹多回档，10年公债殖利率 盘初在弹破1.40%，创逾18个月盘中高位后，部分空单获利出场，令殖利率出现技术性回档修正。

另一证券商交易员称，殖利率弹升的趋势是否确立，仍有待观察。目前市场对月底央行理监事会议的利率决议，持不变的看法居多。

今日有台塑石化 100亿台币公司债交割、中信金控 旗下中信银10亿人民币宝岛债交割。本周紧缩因素尚有周五的联电 100亿台币公司债交割。

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%，部分在0.78%，同于上日。