美国热股：KKR考虑联手收购Life Technologies，后者股价劲扬

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透3月12日 - 华尔街日报周一援引消息人士的话报导称，私募股权投资公司KKR & CO LP 考虑联手其他私募股权投资公司共同竞购生物医学实验室设备生产企业Life Technologies 。
路透曾于1月29日报导称，私募股权投资公司KKR、黑石集团(百仕通)、贝恩资本和德州太平洋集团(TPG)有兴趣买入Life Technologies 。
上周路透报导称，数家私募股权投资公司试图对Life Technologies提出联合收购要约。
在周二早盘交易中，Life Technologies大涨2.91%至62.97美元。(完)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。