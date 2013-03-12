美国热股：KKR考虑联手收购Life Technologies，后者股价劲扬

路透3月12日 - 华尔街日报周一援引消息人士的话报导称，私募股权投资公司KKR & CO LP 考虑联手其他私募股权投资公司共同竞购生物医学实验室设备生产企业Life Technologies 。

路透曾于1月29日报导称，私募股权投资公司KKR、黑石集团(百仕通)、贝恩资本和德州太平洋集团(TPG)有兴趣买入Life Technologies 。

上周路透报导称，数家私募股权投资公司试图对Life Technologies提出联合收购要约。

在周二早盘交易中，Life Technologies大涨2.91%至62.97美元。(完)