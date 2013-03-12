版本:
中国
债券 | 2013年 3月 12日 星期二 23:35 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.100%，投标倍数为4.40

路透华盛顿3月12日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.100 中值 0.090 低值 0.080 投资 0.101

价格/得标 价格 99.992222 高值得标比率 38.02% 投标倍数 4.40 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 45,000,530,000 总投标 197,939,500,000 竞争性投标得标 44,695,537,000 非竞争性投标得标 304,993,000 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/03/14 到期日 2013/04/11 CUSIP码 912795Z95 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐