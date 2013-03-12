表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为0.411%,投标倍数为3.51

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透华盛顿3月12日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.411 中值 0.400 低值 0.327
价格 99.892773 高值得标比率 50.25% 投标倍数 3.51 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,000,042,200 总投标 112,237,249,700 竞争性投标得标 31,848,142,500 非竞争性投标得标 46,899,700 FED附加 0 一级交易商投标 83,707,000,000 一级交易商得标 17,848,292,500 直接投标 17,181,000,000 直接得标 7,443,000,000 间接投标 11,197,350,000 间接得标 6,556,850,000 发行细节 发行日 2013/03/15 到期日 2016/03/15 CUSIP码 912828US7 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。