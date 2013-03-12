亚洲橡胶：3月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透3月12日 - 路透3月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收 市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 3月 277.0 35 270.0 42 4月 279.0 84 272.5 21 5月 283.0 209 276.3 48 6月 286.9 278 280.1 71 7月 289.9 606 283.2 163 8月 292.5 7087 286.0 2991 * TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 * TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。 * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。