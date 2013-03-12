亚洲橡胶：3月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透3月12日 - 路透3月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收 市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 3月 277.0 35 270.0 42 4月 279.0 84 272.5 21 5月 283.0 209 276.3 48 6月 286.9 278 280.1 71 7月 289.9 606 283.2 163 8月 292.5 7087 286.0 2991 * TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 * TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。 * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完)