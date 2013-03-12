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货币新闻 | 2013年 3月 13日 星期三 01:13 BJT

亚洲橡胶：3月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透3月12日 - 
路透3月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收
市价：
    
   合约     日盘      成交量   晚盘      成交量
    3月  277.0         35     270.0          42
    4月  279.0         84     272.5          21 
    5月  283.0        209     276.3          48
    6月  286.9        278     280.1          71 
    7月  289.9        606     283.2         163 
    8月  292.5       7087     286.0        2991 
    
    * TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是
当日官方收盘价。
    * TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之
间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
    
    * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选          。(完)
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