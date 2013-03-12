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市场报道 | 2013年 3月 13日 星期三 05:35 BJT

加拿大股市：受黄金股带动触及19个月高位，金融股走低

路透多伦多3月12日 - 加拿大股市周二收涨，稍早触及19个月高位，因金价攀升至近两周高位带动黄金股劲扬，扶助抵销了对欧洲经济的担忧和金融股走低带来的拖累。

金价攀升逾1%，之前德国央行总裁魏德曼周二称，欧元区危机尚未结束，政府必须通过改革解决根源问题，并称法国改革努力似乎脱轨。

黄金股跟随金价上扬，但年内迄今仍回落约15%。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高20.09点，或0.16%,至12,878.58点。稍早触及2011年8月以来最高12,904.71点。

周二10大板块中有七类下跌。

包括矿业股在内的材料股上扬1.7%。能源股收高0.1%。金融股回落0.2%。

BlackBerry 收跌3%，报14.83加元，上日跳升近14%，受助于被收购臆测和计划在美国销售最新款智能电话。(完)
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