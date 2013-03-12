加拿大股市：受黄金股带动触及19个月高位，金融股走低

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透多伦多3月12日 - 加拿大股市周二收涨，稍早触及19个月高位，因金价攀升至近两周高位带动黄金股劲扬，扶助抵销了对欧洲经济的担忧和金融股走低带来的拖累。
金价攀升逾1%，之前德国央行总裁魏德曼周二称，欧元区危机尚未结束，政府必须通过改革解决根源问题，并称法国改革努力似乎脱轨。
黄金股跟随金价上扬，但年内迄今仍回落约15%。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高20.09点，或0.16%,至12,878.58点。稍早触及2011年8月以来最高12,904.71点。
周二10大板块中有七类下跌。
包括矿业股在内的材料股上扬1.7%。能源股收高0.1%。金融股回落0.2%。
BlackBerry 收跌3%，报14.83加元，上日跳升近14%，受助于被收购臆测和计划在美国销售最新款智能电话。(完)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。