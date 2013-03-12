版本:
中国
市场报道 | 2013年 3月 13日 星期三 06:26 BJT

更新版-纽约汇市：日圆兑美元从数年低位反弹，但后市料恢复跌势

今日      上日      当日    今年以来   2012年
                              收市价    收市价    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3032    1.3043     -0.08     -1.23    1.3194
 美元/日圆                      96.06     96.26     -0.21    +10.74     86.74
 欧元/日圆                     125.21    125.60     -0.31     +9.40    114.45
 美元/瑞郎                     0.9468    0.9471     -0.03     +3.42    0.9155
 英镑/美元                     1.4902    1.4912     -0.07     -8.30    1.6251
 美元/加元                     1.0256    1.0257     -0.01     +3.38    0.9921
 澳元/美元                     1.0319    1.0280     +0.38     -0.71    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2342    1.2354     -0.10     +2.21    1.2075
 欧元/英镑                     0.8744    0.8745     -0.01     +7.76    0.8114
 新西兰元/美                   0.8269    0.8280     -0.13     -0.17    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.7083    5.7182     -0.17     +2.61    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.4390    7.4614     -0.30     +1.34    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.3559    6.3869     -0.49     -2.20    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.2826    8.3313     -0.58     -3.44    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
    
      
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 于春红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐