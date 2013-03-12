更新版-纽约汇市：日圆兑美元从数年低位反弹，但后市料恢复跌势

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3032 1.3043 -0.08 -1.23 1.3194 美元/日圆 96.06 96.26 -0.21 +10.74 86.74 欧元/日圆 125.21 125.60 -0.31 +9.40 114.45 美元/瑞郎 0.9468 0.9471 -0.03 +3.42 0.9155 英镑/美元 1.4902 1.4912 -0.07 -8.30 1.6251 美元/加元 1.0256 1.0257 -0.01 +3.38 0.9921 澳元/美元 1.0319 1.0280 +0.38 -0.71 1.0393 欧元/瑞郎 1.2342 1.2354 -0.10 +2.21 1.2075 欧元/英镑 0.8744 0.8745 -0.01 +7.76 0.8114 新西兰元/美 0.8269 0.8280 -0.13 -0.17 0.8283 元 美元/挪威克 5.7083 5.7182 -0.17 +2.61 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.4390 7.4614 -0.30 +1.34 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.3559 6.3869 -0.49 -2.20 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.2826 8.3313 -0.58 -3.44 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 李军)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。