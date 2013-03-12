《美债周三展望》公债价格上涨，因近期收益率上升吸引买家返场

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)

* 英国经济数据扶助避险德债和美国公债

* 美国公债收益率触及11个月高位后吸引买家返场

* 财政部标售三年期公债需求稳健

路透纽约3月12日 - 美国公债价格周二上涨，因近期收益率攀升吸引投资人，且美国公债跟随其他避险债市走强。

美国公债价格跟随德债和英债升势，英国公布数据显示1月制造业产出意外大跌后，英债和德债走强。

“欧洲经济数据逊于预期，传统风险资产回落。”美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示。

近期公债收益率升至11个月最高也吸引买家。

“对于许多需要对冲投资组合的传统公债买家而言，收益率在这些水准是有吸引力的。”她表示。

知名债券基金管理公司DoubleLine Capital的Jeffrey Gundlach上周就表示，已在指标10年期公债收益率升穿2%后，买入10年期美债。他表示，在收益率高于2%的水准持有10年期美债可抵消投资组合中其他资产的信贷风险。DoubleLine Capital管理着560亿美元资产。

上周五，美国公布强于预期的2月就业数据后，10年期美债收益率升至4月来最高的2.09%。

遭抛售后，美国公债市场是时候有一些反弹了，Hancock Asset Management高级固定收益交易员Michael Lorizio表示，“10年期公债收益率在2.05-2.06%区域有良好支撑。”

分析师表示，美国财政部今日标售320亿美元三年期公债，需求稳健，同上月三年期公债标售情势类似。

交易商称，标售过后市场平稳。

财政部周三将续发210亿美元10年期公债。

“在市场经历了大行情后，预计供应是盘整和投资人再度入市的好机会，”野村证券美国利率策略部门主管George Goncalves表示。

他指出，美联储仍在以每月850亿美元的进度购买抵押贷款支持债券和美国公债，并维持近零利率。

“美联储宽松政策的决心未变，且强于预期的2月就业报告也没有动摇他们的立场。因此近期收益率上扬可能提供了良好买入机会，”他表示。

10年期公债价格 升12/32，收益率报2.02%，周一尾盘报2.06%。

30年期公债 升25/32，收益率由3.26%跌至3.22%。

除了本周的公债发售外，投资人也关注周三将发布的2月零售销售数据，以寻找美国经济复苏动能可能在增强的新证据。

但一些投资人预计在美联储联邦公开市场委员会(FOMC)3月19-20日下次货币政策会议前，公债走势将颇为淡静。

道明证券固定收益策略师Richard Gilhooly表示，“收益率走势下一重大转变可能要等到下周FOMC会议后，因市场观望是否美联储对近期经济发展印象深刻。”