《综述》美国民主共和两党各自公布预算提案，仍然存在巨大分歧

**努力达成预算协议**

过去四年，美国每年的预算赤字都超过了1万亿(兆)美元，推动公共债务急速膨胀至目前的近16.7万亿美元。

经过两年多的激烈争论后，共和民主两党一直在考虑达成长期预算妥协的可能性。莱恩正是在此背景下提出预算议案的。

过去一周，奥巴马私下会见了共和党议员，试探他们达成协议的意愿。本周奥巴马与国会议员有四次单独会谈，探讨达成共识的可能性。

即使如此，一些共和党议员近几天指出双方在税收政策方面“陷入僵局”，因民主党继续坚持对富裕阶层及部分企业再次增税。

莱恩的提案建议废除奥巴马标志性的医疗法案。该法案正在逐步推行，此前共和党数次尝试扼杀均未果。

众议院共和党的提案设想明年美国预算赤字大幅降至5,280亿美元，2015年和2016年分别降至1,250亿和690亿。

与当前政策相比，该提案还预计未来十年减少利息支出7,000亿美元，因为政府借款减缓。

除应对支出外，莱恩的预算提案还呼吁改革美国过时的税制，只设立两级所得税税率10%和25%。

奥巴马和国会议员努力在7月末或8月初达成预算协议，但外界普遍怀疑彻底改革税法难以在如此短时间内完成。(完)