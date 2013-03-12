《欧洲政经焦点》德国央行称欧债危机尚未结束，法国改革“徘徊不前”

**欧洲央行风险**

德国央行对欧央行为帮助银行业渡过危机而承担的风险表示关切，例如接受评级较低的资产为抵押品向银行发放现金，若银行不能偿还则央行将面临较大损失。

魏德曼担心，欧央行与爱尔兰上月就Anglo Irish Bank达成的债务协议表明其容易进入财政政策的“地盘”--德国央行并不希望这种情况发生。

“我们必须慎重，不能进一步模糊货币政策与财政政策的界限，”魏德曼对路透表示。

关于应该如何行动才能确保欧央行货币政策惠及欧元区的每个人，德国与欧央行总裁德拉吉的意见相左。

德拉吉称，央行的首要任务是增强所谓的货币政策“传导机制”，以便低利率可以传递至区内各处。他担心中小型企业不能获得必要的资金。

而魏德曼似乎对此不太担忧。“有效的传导机制并不意味着欧洲每个国家每个人都能享受相同的利率，”他说。

“微调各部门的融资条件不是货币政策的职责。解决此问题有其他工具，各国政府为此设立了专门的银行机构，如德国的KfW银行。我们应该首先关注它们解决问题的能力。”