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货币新闻 | 2013年 3月 13日 星期三 07:54 BJT

中港个股：民生银行称将发行200亿元A股可转债,期限六年

路透上海3月13日 - 中国民生银行 周三公告称将发行200亿元人民币的A股可转债,期限六年，

本次发行可转债前三年票面利率0.6%，后三年为1.5%。周五(15日)为原A股股东优先认购日和网上、网下申购日，下周四(21日)解冻未中签的网上申购资金。

本次发行可转债的初始转股价格为10.23元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日本行Ａ股股票交易均价和前一个交易日民生银行A股股票交易均价。

民生银行A股周二收在9.74元人民币;H股则在10.62港元.(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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