中港个股：民生银行称将发行200亿元A股可转债,期限六年

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透上海3月13日 - 中国民生银行 周三公告称将发行200亿元人民币的A股可转债,期限六年，
本次发行可转债前三年票面利率0.6%，后三年为1.5%。周五(15日)为原A股股东优先认购日和网上、网下申购日，下周四(21日)解冻未中签的网上申购资金。
本次发行可转债的初始转股价格为10.23元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日本行Ａ股股票交易均价和前一个交易日民生银行A股股票交易均价。
民生银行A股周二收在9.74元人民币;H股则在10.62港元.(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。