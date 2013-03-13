国际油市：韩国拟填补原油进口税收漏洞，北海原油出口或受打击

路透首尔3月12日 - 韩国海关一名消息人士周二称，计划从4月1日起填补炼厂进口原油退税方面的税收漏洞。此举可能影响北海原油对韩国的出口。

有关韩国进口关税政策调整的言论，在上周五打击了指标布兰特原油的实货市场，因担心此举可能减缓这个全球第五大原油进口国对北海原油的进口。

新规定要填补的一项漏洞是，炼油厂可申请原油进口退税，无论其是否确实缴纳过这项3%的进口关税。

理论上，根据自由贸易协定，比如欧盟与韩国之间的协定，炼油商可免税进口原油，然后加工出成品油，再申请退税。韩国海关在网站上称，这种做法将不再行得通，未来只有确实纳过税的进口原油才能退税。

“现在退税将基于从非自贸协定国家进口的原油比例，”一名炼油业内消息人士对路透称，“所以炼厂从自贸协定国家进口原油的吸引力就下降了。”

去年韩国从北海进口原油增至七倍以上，因炼油商利用2011年7月起生效的自贸协定免税政策钻税收漏洞。

对北海福尔蒂斯原油(Forties)的需求上升，帮助支撑了指标布兰特原油的价格。福尔蒂斯原油是组成布兰特原油基准价格的四种原油之一，而且占最高比例。