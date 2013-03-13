更新版 1-中港个股：民生银行将于周五网上网下发行200亿元A股可转债,期限六年

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路透上海3月13日 - 中国民生银行 周三公告称，将于周五(15日)网上网下发行200亿元人民币的A股可转债，期限六年，本次募集资金将用于支持未来业务发展，待可转债转股后按相关监管要求计入核心一级资本。

公告显示，本次发行的可转债按年付息，前三年票面利率0.6%，后三年为1.5%。周五(15日)为原A股股东优先认购日和网上、网下申购日，下周三(20日)和下周四(21日)分别为网下和网上申购资金解冻日。

本次发行可转债的初始转股价格为10.23元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日本行Ａ股股票交易均价和前一个交易日民生银行A股股票交易均价。转股起止日期为：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

大公国际资信评估有限公司对民生银行的主体信用评级为AAA级，本次可转债的信用等级为AA+级，评级展望为稳定。海通证券 和瑞银证券为本期债的联席主承销商。

此前有业内人士预计，本次可转债发行涉及的冻结资金规模在5,000亿元左右。投资者将为申购该只可转债筹备资金，本周后半段资金面受此影响或有所波动，但应无须过分担忧。